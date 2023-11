Sciopero treni del 30 novembre, ecco le corse garantite in Sicilia

Possibili ripercussioni anche in Sicilia per lo sciopero dei treni del 30 novembre. Ecco l'elenco delle corse garantite.

Giornata particolarmente complessa quella di oggi, giovedì 30 novembre, per i pendolari che si spostano a bordo dei treni.

Anche in Sicilia, infatti, potrebbero esserci delle ripercussioni a causa dello sciopero dei treni che è stato proclamato nelle scorse ore dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti per protestare contro le condizioni di sicurezza per chi lavora in questo ambito.

Incroceranno le braccia i lavoratori di Ferrovie dello Stato, così come i lavoratori delle imprese ferroviarie che aderiscono all’iniziativa promossa dai sindacati.

Sciopero treni in Sicilia, la nota di Trenitalia

Trenitalia ha fatto sapere, attraverso una nota, che i “servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali)”.

“I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza”, conclude la nota.

Trenitalia ha reso noto l’elenco dei treni garantiti in Sicilia in occasione dello sciopero di giovedì 30 novembre. Ecco, di seguito, la lista completa delle corse.