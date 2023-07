Scoglitti, richiesti monitoraggio del mare e verifica del funzionamento dell’impianto di trattamento acque reflue

Fare Verde Vittoria, associazione ambientale, denuncia la presenza di parecchie chiazze di colore giallastro nel mare di Scoglitti.

Fare Verde Vittoria, associazione di protezione ambientale, denuncia la presenza di parecchie chiazze di colore giallastro nel mare di Scoglitti ed episodi di grave irritazione agli occhi e alla pelle. Viene quindi richiesto con carattere d’urgenza l’intervento degli enti e delle autorità competenti. L’associazione ritiene dunque indispensabile l’esecuzione di un monitoraggio della qualità delle acque marine e la verifica sullo stato di funzionamento dell’impianto di trattamento acque reflue di Scoglitti. Naturalmente lo stesso gruppo chiede di rendere pubblici i dati per garantire la tranquillità dei cittadini.

Foto di Franco Assenza

La richiesta di Fare Verde Vittoria

“L’associazione Fare Verde Vittoria, a seguito del sequestro del 2014 dell’impianto di depurazione, chiede inoltre se le tante criticità elencate nel verbale di sequestro siano state pianificate e risolte anche in riferimento al report fatto dall’ARPA nell’anno 2019 sui sistemi di depurazione, ove sull’impianto di trattamento acque reflue di Scoglitti l’Ente ARPA imponeva e accertava la necessità di un potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione. Certi di un sollecito riscontro per la presunta gravità della situazione a tutela dei cittadini e dell’ambiente, si resta in attesa di riscontro”.