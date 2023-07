Gaetano Impellizzeri, la scomparsa e il cadavere sepolto in campagna: 3 indagati

Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere - forse appartenente al commerciante siciliano scomparso - a Castelnuovo Sotto.

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Gaetano Impellizzeri dopo il ritrovamento di un cadavere a Castelnuovo Sotto, a Reggio Emilia, che secondo gli inquirenti potrebbe appartenere proprio al commerciante siciliano scomparso nel 2014: ci sarebbero già tre indagati.

Gli inquirenti starebbero approfondendo in particolare la posizione di un testimone, che avrebbe condotto i carabinieri al luogo di sepoltura del corpo.

Gaetano Impellizzeri, ci sono tre indagati per omicidio

Per le tre persone iscritte nel registro degli indagati le accuse sono di omicidio e occultamento di cadavere. I carabinieri hanno trovato il cadavere presumibilmente appartenente a Impellizzeri in un terreno di Castelnuovo Sotto scavando con l’ausilio dell’echo scanner. Pare che il cadavere fosse sotterrato a una profondità di ben 50 centimetri.

A indagare sul caso sono i carabinieri del Ris di Parma e del comando provinciale di Reggio Emilia. L’indagine è affidata al sostituto procuratore Giacomo Forte.

La storia della scomparsa

Al momento della scomparsa, il 10 febbraio del 2014, Gaetano Impellizzeri aveva 47 anni. Lavorava come agente di commercio nel settore degli elettrodomestici e delle automobili; viveva a Isola delle Femmine (Palermo) ma si spostava frequentemente per lavoro.

E proprio per un viaggio di lavoro sarebbe partito – nella mattina della sua scomparsa – prendendo un aereo per andare dall’aeroporto di Trapani Birgi a Bergamo. Dalle 17 di quel giorno, purtroppo, dell’uomo non si è saputo più nulla.

A 9 anni dalla sua scomparsa, la potenziale svolta con il ritrovamento del cadavere. Si prevede nei prossimi giorni un’analisi del DNA nonché l’autopsia sul corpo trovato per ulteriori conferme sull’identità della vittima.

