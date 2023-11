Perse le tracce di Kevin Fidone in Germania, le ricerche

Sono ore di angoscia per i familiari di Kevin Fidone, il 25enne di Scicli, del quale non si hanno più notizie dal 30 ottobre dopo essere partito il 24 ottobre scorso per la Germania

Sono ore di angoscia per i familiari di Kevin Fidone, il 25enne di Scicli, del quale non si hanno più notizie dal 30 ottobre dopo essere partito il 24 ottobre scorso per la Germania. Il giovane era diretto a Francoforte dove avrebbe dovuto lavorare come cameriere. Quando però è giunto in Germania ha scoperto di non avere più il lavoro e un posto in cui dormire.

L’arrivo in Germania e l’ultima telefonata

Si è così trasferito a Offenbach da un amico. L’ultima chiamata alla famiglia risale al 30 ottobre, poi di lui si sono perse le tracce. Al momento della scomparsa indossava una tuta blu e una giacca a vento rossa. Il giovane ha un tatuaggio sul collo e una cicatrice sopra l’occhio sinistro. I familiari sui vari social stanno condividendo da qualche giorno diverse foto di Kevin Fidone e invitano alla massima collaborazione, anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” ha segnalato la scomparsa del ragazzo siciliano.