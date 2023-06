Scomparsa turista scozzese, disperata la madre: “Ha bisogno di cure”

La donna ha cercato di fornire agli utenti social il maggior numero possibile di dettagli

Per tentare di trovarla sta utilizzando il megafono dei social la mamma di Lisa Caims, la 44enne scozzese scomparsa da più di 24 ore dal quartiere di Mergellina a Napoli, dove alloggiava con padre, madre e sorella. Con diversi post in inglese -come si legge su NapoliToday, disperata, la donna ha cercato di fornire agli utenti social il maggior numero possibile di dettagli.

Affetta da schizofrenia

“Questa è mia figlia Lisa. Ha i capelli corti, pantaloni verdi e top blu. Manca dalle 8 del mattino a Napoli. Qualcuno l’ha vista oggi in giro per Napoli? Nel caso potete informare la Polizia che la cerca”, aveva scritto la mamma di Lisa in un primo appello. Poi, ulteriori dettagli sono stati forniti: “Non ha niente con sé. Con questo caldo soffre anche di schizofrenia. Spero solo che la Polizia o chiunque la veda possa aiutarci”. Flo – questo il nome della donna – intanto cerca alloggio con il marito, in attesa di poter riabbracciare Lisa.