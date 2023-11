Era scomparso da giorni, trovato morto a Marsala Pietro Umile

Concluse le ricerche dell'uomo irreperibile da diversi giorni a Marsala. Numerosi erano stati gli avvistamenti

Pietro Umile, l’uomo scomparso qualche giorno fa a Marsala, è stato ritrovato morto. Erano state ore di preoccupazione nel comune in provincia di Trapani, per l’improvvisa scomparsa. Umile non era più reperibile da alcuni giorni e i familiari, comprensibilmente in apprensione per le sue sorti, avevano lanciato un appello attraverso i social per accelerare le ricerche dello scomparso.

Gli avvistamenti in città

Sono state numerose le condivisioni su Facebook da parte degli utenti. Tanti anche i commenti di coloro che dicevano di aver avvistato l’uomo in città. C’è stato anche chi, tra gli utilizzatori dei profili social, diceva di averlo visto in via Dante Alighieri a Marsala. Altri cittadini, invece, affermavano di aver intravisto Pietro Umile nella zona di corso Gramsci mentre si muoveva a bordo di una bicicletta.

