Scomparso per diverse ore, 61enne ritrovato in stato confusionale: si era perso a Partinico

Momenti di preoccupazione per l'uomo, trasferito in ospedale per accertamenti.

È stato ritrovato alla periferia di Partinico e sta bene l’uomo di 61 anni scomparso ieri mattina, Marco D’Amico, 61 anni.

Fortunatamente, la vicenda si è conclusa con un lieto fine grazie anche all’intervento di polizia municipale e carabinieri.

Scomparso a Partinico, trovato in periferia Marco D’Amico

Pare che l’uomo sia stato ritrovato in stato confusionale e leggermente claudicante. L’ipotesi è che si fosse perso e non fosse più in grado di trovare la strada per tornare a casa. Inoltre, sembra che non avesse con sé il cellulare, il che gli avrebbe impedito di contattare un amico o un parente per avvertire di quanto accaduto.

In seguito alla segnalazione di scomparsa, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. L’uomo sarebbe stato ritrovato a poca distanza dal luogo in cui aveva lasciato l’auto, in contrada Tammì.

Gli operatori del 118 lo hanno trasferito in ambulanza all’ospedale di Partinico per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, adesso pare che il 61enne stia bene.

Immagine di repertorio