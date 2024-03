Si cerca Sebastiano D’Amico: è scomparso dopo essersi allontanato dall’ospedale di Avola

L'uomo non sarebbe in grado di provvedere a se stesso. Non si hanno più sue notizie dallo scorso 4 marzo: numerosi gli appelli sui social.

Si cerca Sebastiano D’Amico, un uomo di 47 anni scomparso dopo essersi presumibilmente allontanato dall’ospedale di Avola.

Non si hanno notizie dell’uomo dallo scorso 4 marzo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Scomparso Sebastiano D’Amico dall’ospedale di Avola

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 47enne si sarebbe allontanato dall’ospedale di Avola, dove si trovava ricoverato, e non avrebbe fatto ritorno in struttura. L’ultimo avvistamento risalirebbe alle ore 10.30 dello scorso 4 marzo: D’Amico si trovava sulla Statale 115 Avola – Noto, nei pressi del nosocomio del Siracusano.

In base alle prime informazioni sul caso, l’uomo si trovava in ospedale perché bisognoso di cure e non sarebbe in grado di provvedere a se stesso.

Gli appelli sui social

Gli appelli sui social per ritrovare Sebastiano D’Amico sono numerosi. “Se lo vedete, chiamate il 112” o “Se avete notizie dell’uomo, siete pregati di contattare le forze dell’ordine”: si legge questo nei tanti post che stanno facendo il giro della provincia di Siracusa.

Fonte foto: Facebook