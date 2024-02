In Sicilia sconto del 10% per il bollo auto: ecco come ottenerlo e chi ne ha diritto

La Regione Siciliana attiva le nuove agevolazioni in tema di tasse automobilistiche: ecco tutte le informazioni utili.

Sconto per il bollo auto e “straccia bollo” fino al luglio 2024: in Sicilia sono attive le nuove agevolazioni in tema di tasse automobilistiche approvate dalla Regione.

Sconto per bollo auto, ecco a chi spetta in Sicilia

A seguito di alcune segnalazioni su disfunzioni nell’accesso agli sgravi, l’Assessorato regionale dell’Economia precisa che lo sconto è rivolto a coloro che non hanno annualità pregresse pendenti ed è ottenibile esclusivamente presentandosi agli sportelli Aci o in tutte le tabaccherie siciliane.

Come ottenere lo sconto bollo auto in Sicilia?

Per ottenere lo sconto del 10% sull’importo da pagare per il bollo auto bisogna presentarsi agli sportelli Aci o in tabaccheria. Chi non ha annualità pregresse da pagare può richiedere, al momento del pagamento, l’utilizzo del codice di riduzione 54. Gli uffici postali, invece, non sono abilitati al pagamento in misura agevolata poiché Poste Italiane non ha aderito all’accordo predisposto dalla Regione Siciliana.

Sconto bollo auto, altre info

Eventuali nuove segnalazioni su difficoltà nei pagamenti agli sportelli vanno indirizzate alla mail: dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it. Entrerà, invece, in vigore nelle prossime settimane l’ulteriore sconto per i contribuenti che volessero avvalersi della domiciliazione bancaria del bollo auto. È ancora in corso la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione da parte degli istituti bancari.

La proroga

La Commissione Bilancio dell’Ars ha recentemente approvato l’emendamento che istituisce il nuovo “straccia bollo” in Sicilia, con una proroga della misura fino all’1 luglio 2024.

Straccia bollo in Sicilia, come funziona

Il provvedimento prevede l’esenzione da sanzioni, multe e interessi per i pagamenti del bollo auto la cui scadenza era prevista tra il’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022. Unica condizione: il versamento va effettuato entro il 30 giugno del 2024. Lo straccia bollo offre la possibilità di recuperare importi non pagati senza interessi e mettersi in regola.

Per l’assessore Falcone “con lo Straccia Bollo guadagnano tutti: dai proprietari di auto, che risparmiano in tempi di rincari del costo della vita, alla Regione Siciliana che vede finalmente crescere gli introiti da bollo auto, abbassando l’evasione. Programmiamo di reinvestire il tesoretto che stiamo creando in azioni di rilancio dell’economia siciliana e di sostegno alle famiglie”.