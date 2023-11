Scontro auto-moto in centro a Messina, un ferito

Sul posto, lanciato l'allarme, sono intevernuti i medici del 118 per soccorrere il ferito. Presenti anche gli agenti della polizia municipale

Incicente stradale in via Garibaldi, a Messina. Per cause ancora da chiarire, una automobile si è scontrata con una motocicletta all’alezza di villa Mazzini. Ad avere la peggio il conducente dei veicolo a due ruote, rimasto ferito nell’impatto.

L’intervento del 118

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intevervenuti i medici del 118 che hanno soccorso il ferito. Presenti anche gli agenti della poliziia municipale di Messina per i rilievi.