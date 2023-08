Scontro auto-moto a Marina di Ragusa, 40enne in elisoccorso a Catania

L'uomo, originario di Scicli, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Marina di Ragusa, borgata marinara del capoluogo di provincia. Per cause ancora da chiarire, sulla strada che conduce a conduce a Santa Croce Camerina, si è verificato uno scontro tra un’automobile guidata da un anziano e una motocicletta con in sella un 40enne di Scicli. Ad avere la peggio il centauro.

Il trasferimento in elisoccorso al “Cannizzaro”

Sul posto del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso al 40enne prima del trasferimento, in elicottero, all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. L’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.