Scontro furgone-carroattrezzi nel Messinese, uomo ferito rischia di perdere arto

Incidente stradale nella tarda serata di ieri (2 dicembre) sull’autostrada Messina-Palermo. Per cause ancora da chiarire, un furgone e un carroattrezzi si sono scontrati nel tratto compreso tra gli svincoli di Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata di Militello, nei pressi dell’area di servizio Acquedolci, in provincia di Messina.

Il bilancio dei feriti

Il bilancio del sinistro è di tre persone ferite. Ad avere la peggio un uomo che, a causa delle lesioni riportate nell’impatto, rischia di perdere la gamba destra. Il ferito, di origine straniera, è stato soccorso dai medici del 118 giunti sul posto e trasportato all’ospedale di Patti, prima del trasferimento a Messina con l’elisoccorso.