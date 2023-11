Colpo di pistola alla gamba in serata, 22enne in ospedale: denunciati due amici nell’Agrigentino

Mistero sull'accaduto: non è chiaro se il ferimento del 22enne sia il frutto di un incidente o di un gesto volontario.

Sono due gli indagati per il caso del 22enne ferito da un colpo di pistola alla gamba a Licata, in provincia di Agrigento, lo scorso venerdì sera: si tratta di due amici del giovane.

Entrambi sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica del ferimento.

Giovane ferito con pistola a Licata, la ricostruzione

Lo scorso venerdì il 22enne sarebbe finito in ospedale dopo aver ricevuto un colpo d’arma da fuoco di piccolo calibro alla gamba. Al momento sarebbe ancora ricoverato, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

La polizia ha avviato le indagini per comprendere cosa sia accaduto. Un ragazzo è stato fermato, mentre un amico del 22enne si sarebbe presentato spontaneamente al commissariato di Licata. Entrambi sono stati denunciati ma sono ancora tante le domande al vaglio degli inquirenti. Non è chiaro, infatti, se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario e chi abbia esploso il colpo.

L’arma è stata sequestrata e verrà sottoposta nei prossimi giorni a esami balistici.

L’omicidio a Palermo

Nel weekend si è registrato anche un terribile omicidio nel centro di Palermo, in via Roma. Poco prima delle due, un uomo di origini algerine – Badr Boudjemai – e impiegato in un locale del centro sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. Sono in corso le indagini sull’accaduto: ci sarebbe già un indagato, un cameriere di origini tunisine.

