La svolta sull’omicidio di via Roma: c’è un sospettato

Pare ci sia una svolta riguardo alle indagini sull’omicidio di via Roma, accaduto nella notte di venerdì 3 novembre 2023. A essere raggiunto e ucciso da tre colpi di pistola, per i carabinieri una vera e propria esecuzione, è Badr Boudejmai. Un uomo di circa 41 anni che da molti anni viveva e lavorava a Palermo con moglie e figli.

L’omicidio di via Roma: le indagini e il sospettato

Boudejmai lavorava presso un’attività ristorativa che si trova in via Emerico Amari e ha una fedina penale totalmente pulita e per giunta pare non avesse alcun tipo di nemico. Tuttavia la sua morte ha richiesto delle indagini per risalire al killer e chiarire anche il movente dell’esecuzione. I carabinieri pare siano giunti ad un sospettato principale, un uomo che lavora in uno dei locali vicino la stessa via in cui lavorava il 41enne algerino.

Dunque gli investigatori hanno posto al vaglio ogni singola immagine offerta dai sistemi di videosorveglianza che si trovano nella zona, soprattutto quella in cui è stato ucciso Badr Boudejmai, in via Roma all’altezza dell’ufficio centrale delle Poste. Il sospettato numero uno deve adesso rispondere ad una serie di indagini nei suoi confronti. Altro elemento che è emerso è l’arma dell’omicidio: un revolver.

