Omicidio in via Roma a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola

Uomo di origini algerine, che viveva a Palermo, di 41 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in via Roma

Omicidio in pieno centro a Palermo. La notte scorsa un uomo di origini algerine, che viveva a Palermo, di 41 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in via Roma, a pochi passi dalle Poste centrali.

L’omicidio in via Roma nella notte

Il corpo della vittima è stata rinvenuta poco prima delle due. Chi ha ucciso l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce. Le indagini sono dei Carabinieri.