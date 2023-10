Ancora violenza a Palermo, la rissa per un lieve sinistro e la rapina

Nella città di Palermo, visti i trascorsi alle cronache, la situazione pare stia sfuggendo di mano in tema di sicurezza per le strade

Nella città di Palermo, visti i trascorsi alle cronache, la situazione pare stia sfuggendo di mano in tema di sicurezza per le strade. L’ultimo episodio noto risale a questo weekend appena trascorso, quando dopo un piccolo sinistro stradale fra un giovane in scooter e un uomo in auto con la propria famiglia, compresi i figli, è scoppiato un grave episodio di violenza.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che il giovane abbia graffiato la carrozzeria dell’auto appartenente all’uomo, così quest’ultimo avrebbe deciso di fotografare e prendere gli estremi per il danno. Successivamente il tutto è degenerato nel peggiore dei modi.

L’incidente e la rapina a Palermo

Il giovane a bordo dello scooter anziché comportarsi civilmente avrebbe deciso di chiamare gli “amici” per fare picchiare l’individuo. Il video della rissa, purtroppo, ha fatto il giro del web e si vede che il tutto si è verificato nei pressi del tribunale del capoluogo siciliano.

Dopo che il gruppetto ha aggredito l’automobilista ha deciso di rubargli una collana e anche lo smartphone con cui aveva scattato le fotografie a seguito dell’incidente. Gli investigatori sono risaliti ai responsabili del fatto e adesso proseguirà il caso.

Immagine d’archivio