Scontro tra due auto a Milazzo, una donna in ospedale

Per la conducente della Pegeuot si è reso necessario per lievi traumi il trasferimento al pronto soccorso del Fogliani

Ancora un incidente lungo la riviera di ponente a Milazzo, davanti alla rotonda di San Papino. Stamani poco dopo le 8, per cause in via di accertamenti, si sono scontrate una Nissan Micra e una Pegeuot 107 che viaggiava nei pressi di piazza San Papino, entrambe le auto erano guidate da due donne.

Milazzo, conducente della Peugeot in ospedale

Per la conducente della Pegeuot si è reso necessario per lievi traumi il trasferimento al pronto soccorso del Fogliani dopo l’intervento sul posto di un’ambulanza del 118. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI