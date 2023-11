Scoperti 150mila prodotti non sicuri e 3 lavoratori in nero nel Siracusano

Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di commercio del Sud Est Sicilia per i prodotti sottoposti a sequestro

Quasi 150mila prodotti non sicuri, tra giocattoli e oggetti di ferramenta, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Lentini (Siracusa) in un esercizio commerciale gestito da un cittadino cinese.

Gli accertamenti

In particolare, gli accertamenti hanno fatto emergere come la merce per un valore complessivo di 100mila euro, non era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in quanto priva della marcatura CE, di idonea etichettatura, delle prescritte avvertenze e informazioni di sicurezza in lingua italiana.

Scoperti anche tre lavoratori in nero

Durante i controlli i finanzieri hanno scoperto anche tre lavoratori in nero. Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di commercio del Sud Est Sicilia per i prodotti sottoposti a sequestro e all’Ispettorato territoriale del lavoro per i lavoratori irregolarmente impiegati.