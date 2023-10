Trema la terra in Sicilia, scossa di magnitudo 3.6 alle isole Eolie: i DATI dell’Ingv

Tremano nuovamente le isole Eolie, nuovo sisma durante la notte.

Torna a tremare la terra in Sicilia. Un terremoto di magnitudo 3.6 si è verificato prima dell’alba di oggi, alle ore 4:36 di venerdì 27 ottobre, nell’arcipelago delle isole Eolie.

La scossa è avvenuta a Est dell’isola di Vulcano ed è stata segnalata dagli strumenti della Sala Sismica INGV-Roma a una profondità di 157 chilometri. Il terremoto non ha causato danni a persone o cose.

Di recente un’altra scossa

Soltanto pochi giorni fa, il 24 ottobre scorso, un’altra scossa di terremoto si è verificata sempre a Est dell’arcipelago delle isole Eolie.

In quell’occasione, il sisma ha avuto una magnitudo di 2.8 ed è stato registrato sempre dagli strumenti della Sala Sismica INGV-Roma, con una profondità di 188 chilometri. Anche in quel caso non si sono registrati danni a persone o cose.