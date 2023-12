Scuola e istituzioni insieme per la Naro del futuro

Nei giorni scorsi l’Aula consiliare del Comune ha ospitato un partecipato incontro finalizzato ad avviare interventi concreti per favorire la crescita e lo sviluppo, anche economico, del territorio

NARO (AG) – L’Aula consiliare ha ospitato nei giorni scorsi un confronto tra istituzioni e scuola per discutere del futuro del territorio, di impresa e di valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

In particolare gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale Federico II hanno ascoltato relatori d’eccezione come don Giuseppe Pontillo, responsabile dei Beni culturali della Curia di Agrigento, la dirigente scolastica Rosa Cartella, l’assessore comunale al Turismo del Comune di Naro Angelo Scanio, il referente Pcto Giovanni Chianta, l’esperto di Creazione d’impresa Tony Verde e l’esperto di beni culturali Calogero Verde. Tutti interventi che hanno generato un dibattito propositivo e che hanno fissato l’obiettivo su un progetto fattivo e realizzabile a breve termine di crescita del territorio.

Il sindaco Maria Grazia Brandara, che ha spinto per la realizzazione di questo dibattito, ha voluto porre l’attenzione sulla Naro che sarà nel 2027, “fuori dal dissesto finanziario e senza pandemie, per rendere fattive le idee elaborate che, seppur con tante difficoltà, hanno già registrato un input che non può essere lasciato incompiuto. Una Naro propositiva, viva, funzionale, cooperativa, proiettata verso la realtà aumentata, con esperienze museali immersive, turismo rurale ma anche con realtà diminuita come l’home restaurant per rendere ogni cittadino un attore economico del turismo”.

L’assessore Scanio si è reso disponibile a fungere da collante, da anello di congiunzione tra Curia, studenti e Istituzioni, nell’intento di realizzare nel più breve tempo possibile alcune delle idee venute fuori nel corso del confronto.

“Abbiamo concluso – ha detto il sindaco Brandara – con la promessa di un secondo appuntamento per costruire le basi del nostro futuro, un futuro giovane e di prospettiva che vede negli attori esperienza, disponibilità e consapevolezza”.