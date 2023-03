Scuola, al via le prove Invalsi: inizia ultimo anno Superiori

Da quest'anno, le prove tornano a essere tra i requisiti d'ammissione all'esame, anche se l'esito non influirà sull'ammissione nè sul voto finale

Al via oggi le prove Invalsi 2023: iniziano gli studenti dell`ultimo anno della secondaria di II grado, che fra qualche mese sosterranno la Maturità. Da quest’anno, infatti, le prove Invalsi tornano a essere tra i requisiti d’ammissione all’esame, anche se l’esito non influirà sull’ammissione nè sul voto finale. Tra oggi, giovedì 2, venerdì 3 e lunedì 6 marzo, ogni scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove al PC di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).

Il calendario delle prove

Per quest’anno scolastico, il calendario delle prove Invalsi prevede: – II primaria (prova cartacea): italiano venerdì 5 maggio 2023; matematica martedì 9 maggio 2023. – V primaria (prova cartacea): inglese mercoledì 3 maggio 2023; italiano venerdì 5 maggio 2023; matematica martedì 9 maggio 2023. – III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT): prove di italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto) lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, mercoledì 12 aprile 2023. – II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT): prove di italiano e matematica giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 maggio 2023.