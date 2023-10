Scuola, Valditara: “Sono 87 i milioni sbloccati per il diritto allo studio”

"Sono più di 87 i milioni di euro per il diritto allo studio sbloccati, più di quelli previsti inizialmente".

“Sono più di 87 i milioni di euro per il diritto allo studio sbloccati, più di quelli previsti inizialmente: erano fondi che dal 2017 non venivano utilizzati in quanto erano stanziati su un conto intestato al ministero che, se condannato, utilizzava quelle risorse che, quindi, andavano a pagare debiti giudiziari del ministero. Complessivamente sono stati attribuiti 39 milioni, ora ne saranno attribuiti altri 47 milioni per l’acquisto di materiale didattico”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a Rai News 24.