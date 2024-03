“Se potessi dirti addio”, la fiction con Gabriel Garko debutta su Canale 5: trama e cast

Sei episodi in onda a partire dal 29 marzo: ecco tutti i dettagli sulla nuova fiction Mediaset.

“Se potessi dirti addio” è la nuova serie tv di Canale 5 che andrà in onda a partire da venerdì 29 marzo alle ore 21:30, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

La serie nasce da un’idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, è prodotta da Jeky Production per RTI ed è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. È composta da sei episodi, che saranno mandati in onda in tre prime serate.

“Se potessi dirti addio”, la fiction: trama e anticipazioni

Elena è una neuropsichiatra. La sua vita sembra perfetta. È sposata con Lorenzo e ha due figlie: l’adolescente Anita e la piccola Arianna che suona il pianoforte. Un evento improvviso stravolge tutto. Lorenzo, il marito, rimane vittima in un incidente. Chi lo ha investito non lo ha soccorso.

Un anno dopo, Elena torna al lavoro. Ha un caso particolare. Deve prendersi cura di Marcello, un paziente che ha perso la memoria in seguito a un tentato suicidio e che sembra nascondere un inquietante passato.

Tra Marcello ed Elena nasce una relazione intensa che li porterà a dover lottare insieme per restituire a lui la sua vita e per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

“Se potessi dirti addio”, anticipazioni della puntata del 29 marzo

La vita di Elena Astolfi viene sconvolta dall’incidente del marito Lorenzo. L’uomo si è trovato coinvolto ed è rimasto ucciso. Per lei e le sue figlie è un lutto devastante. A distanza di un anno, Elena torna al suo lavoro in ospedale da neuropsichiatra. Le viene assegnato il soprannominato “Paziente 13”. L’uomo ha perso la memoria. Nessuno sa chi sia e da dove provenga. Mentre studia il suo caso, apprende che l’uomo è stato ritrovato il giorno dopo la morte del marito e nello stesso luogo dell’incidente. Il dubbio che non sia una mera coincidenza la pervade.

Il cast

La serie “Se potessi dirti addio” segna il ritorno alla recitazione di Gabriel Garko. In un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, l’attore ha raccontato: “Prima di ricominciare, un po’ di ansia ce l’avevo, lo confesso… E se poi non mi ricordo niente?” e ha aggiunto: “Invece è come andare in bicicletta. Non ho avuto nessun problema, è tornato tutto in modo naturale come se non me ne fossi mai andato”.

Garko ha pure spiegato di sentirsi molto vicino a Marcello, il personaggio che interpreta: “Era la proposta giusta al momento giusto. Interpreto Marcello, un uomo che ha perso la memoria e deve ritrovare se stesso, che è un po’ quello che è successo anche nella mia vita in fondo. Lui cerca di ricrearsi una nuova esistenza, ripartendo da zero e io sto facendo la stessa cosa”.

Accanto a Garko, a vestire i panni della protagonista femminile di “Se potessi dirti addio” c’è Anna Safroncik. Il cast della serie si completa con: Myriam Catania, Marco Cocci, Clara Greco, Manuela Zero, Francesco Venditti, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Zoe Massenti, Daniele Foresi, Agata Samperi, Cristiano Pittarello, Andrea Napoleoni ed Enzo Casertano.

Dove e come guardare la serie

La serie tv “Se potessi dirti addio” andrà in onda su Canale 5 ogni venerdì sera per tre prime serate a partire da venerdì 29 marzo ore 21:30. Sarà possibile guardarla in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove sono già disponibili contenuti extra, immagini di backstage e molto altro ancora.