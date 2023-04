Sedicenne scomparsa trovata ritrovata dai carabinieri grazie a geolocalizzazione

Dopo averla portata in caserma, i militari hanno allertato i genitori per poi rientrare a casa

Una ragazzina di Baiano (Avellino) della quale i genitori avevano denunciato la scomparsa è stata ritrovata poche ore dopo a Napoli dai Carabinieri. I genitori della 16enne avevano allertato i militari dopo aver cercato inutilmente di contattare la figlia, attesa a casa di ritorno da scuola per ora di pranzo. Dopo alcune ore di tentativi andati a vuoto, hanno presentato denuncia ai Carabinieri di Baiano che hanno diramato a tutti i comandi d’Italia la scheda con foto e descrizione della 16enne. Grazie alla localizzazione del telefono, i militari sono riusciti a scoprire che la ragazzina si trovava a Napoli centro, nei pressi di via Toledo.

A spasso per Napoli

I Carabinieri, che hanno monitorato le decine di telecamere installate in città, sono riusciti a individuarla tra la folla in una delle strade più frequentate del capoluogo campano. La 16enne era nei pressi della stazione della metropolitana Toledo in compagnia di un amico. Dopo averla portata in caserma, i militari hanno allertato i genitori per poi rientrare a casa.