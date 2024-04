Selfie con alle spalle la scena di un incidente mortale

Un giovane si scatta un selfie riprendendo una persona ferita gravemente a terra e i soccorritori che la aiutavano.

Un giovane si scatta un selfie riprendendo una persona ferita gravemente a terra e i soccorritori che la aiutavano. Diventa virale l’immagine diffusa da un giornalista del quotidiano “ilPiacenza.it”, Stefano Pancini, scattato giovedì sulla scena di un incidente stradale che è costato la vita a una donna coinvolta. Nella foto si vede proprio il momento in cui il ragazzo riprende la drammatica scena. Il soggetto è stato allontanato prima che i poliziotti potessero anche solo identificarlo. Indignazione per quanto avvenuto. Sui social sono diversi i commenti di sgomento rispetto all’azione messa in atto dal passante.