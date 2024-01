“Ti sgozzo”: Selvaggia Lucarelli minacciata di morte sui social

La blogger: "Nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda"

Indagare sulla veridicità della recensione negativa al locale di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si sarebbe tolta la vita proprio per questo motivo, sta costando caro a Selvaggia Lucarelli. L’avere svelato sui social, prima che l’imprenditrice facesse il gesto estremo, che si trattava di un fake, ha finito per scatenare polemiche durissime. “Un accanimento eccessivo” è il commento più soft, perchè, stando agli insulti pubblicati dalla giornalista su Instagram, qualcuno ha addirittura passato il segno, rivolgendo alla giudice di Ballando con le stelle minacce di morte.

Messaggi inquietanti

Da domenica sera infatti, quando è venuta fuori la notizia della morte di Giovanna Pedretti, sia Selvaggia Lucarelli che il compagno Lorenzo Biagiarelli sono finiti al centro dell’attenzione. «So dove abiti, ti accoltello», scrivono nei messaggi privati inviati alla 49enne. Lei commenta: «Poi se succede qualcosa diamo la colpa alla gogna social e non ai giornali. Spero che l’altra persona sia forte come lo sono io», commenta riferendosi al compagno, anche lui insultato e minacciato.

Pausa di riflessione

Intanto, su X (ex Twitter), la Lucarelli annuncia di volersi prendere una pausa, aggiungendo che per un po’ utilizzerà solo Instagram come social: “Nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque. Si preferisce scaricare le colpe più genericamente sui social brutti e cattivi, social che alla fine sono il perfetto capro espiatorio del giornalismo”.