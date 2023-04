Senatore Morelli: “Riconferma Fedriga è punto di partenza e non di arrivo”

Il senatore Morelli commenta la vittoria elettorale in Friuli. “Lega al lavoro per portare a casa risultati”

ROMA – Mentre il Partito democratico si “aggrappa” al ballottaggio che ci sarà ad Udine, visto da Debora Serracchiani come “un segnale molto positivo sul quale dobbiamo fare un grande investimento”, la Lega si gode la riconferma di Fedriga alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia.

Un risultato che Alessandro Morelli, senatore leghista e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, considera il frutto del buon lavoro svolto in questi anni.

Senatore Morelli, Come valuta la riconferma di Fedriga?

“Ben venga questa forte ripresa della Lega ed oggi, metaforicamente, la considero una bella giornata di sole. Si tratta di un merito della Lega che ha ben lavorato, non credo vi sia stato l’effetto trascinamento delle altre regioni (in Italia vi sono 15 regioni governate dal centrodestra). Voglio aggiungere che nelle regioni dove c’è maggiore vicinanza come nel Friuli, regione di dimensioni contenute, il governatore ha un ruolo più impegnativo, maggiore è la sua visibilità e le sue competenze. Se non ci fosse stata una buona amministrazione, il presidente e la sua maggioranza sarebbero stati pesantemente puniti. Evidentemente Fedriga e la sua squadra sono stati ritenuti dei bravi amministratori”.

Anche in Friuli l’affluenza è stata scarsa.

“Il fatto che si sia andati a votare solo in Friuli è stato penalizzante, anche dal punto di vista mediatico: nonc’è stata la spinta che porta ad un maggior interesse e ad una maggiore quota di informazione: se il tg1 non parla abbastanza delle elezioni che ci saranno in quella determinata data va da se che anche i nostri cittadini saranno meno focalizzati intorno alla tornata elettorale locale. Quindi io la motivo in questo modo”.

La riconferma di Fedriga è un punto di arrivo o di partenza per la Lega?

“Per noi è sempre un punto di partenza, sia quando conquistiamo il 34% alle europee e sia quando vinciamo una regione come il Friuli, dopo gli ottimi risultati di Lazio e Lombardia. Per noi questa è una grande partita a scacchi, è chiaro che la nostra politica in seno a questo governo con il Ministro Salvini con quello che stiamo facendo per le nostre competenze penso che stiamo dando risultati positivi e dando il segno di una squadra competente coerente e che cerca di portare a casa risultati relativamente al programma elettorale presentato”.

Ernesto Galli della Loggia ha scritto in un editoriale che la politica italiana ha puntato troppo su “camerieri” e poco sui “maggiordomi”. Uscendo fuori di metafora: troppi “esecutori” e poche “teste pensanti”?

“Penso che Galli Della Loggia questa volta abbia preso una cantonata e lo dimostra l’ultima riforma sul Codice degli appalti dove viene dimostrato l’esatto opposto. C’è stata sì una proposta governativa attraverso un decreto, ma poi il protagonista è stato il Parlamento, perché per la prima volta nella storia della Repubblica si è trattato di una norma letteralmente aperta che è partita su una base solida governativa , aperta poi ai gruppi parlamentari che hanno avuto l’opportunità di promuovere suggerimenti, provenienti delle categorie, dalle associazioni e dagli ordini professionali. è stato così messo in pratica perfettamente il ruolo del parlamentare che da un lato rappresenta il proprio territorio di elezione e dall’altro rappresenta i legittimi interessi delle categorie all’interno del Parlamento e apportando il proprio contributo per migliorare i testi in esame”.