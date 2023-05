È il giorno della sentenza del Tar: si decide sull’abbattimento degli orsi jj4 ed Mj5

Importanti saranno anche i pareri di Ispra e ministero dell'Ambiente.

E’ arrivato il momento tanto atteso, quello che, in un senso o nell’altro è destinato a dividere l’opinione pubblica. Oggi, a seguito dell’udienza iniziata alle 9, si deciderà il futuro degli orsi Jj4 e Mj5. A meno di ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, non si dovrebbe andare nuovamente in appello.

Le posizioni

A essere particolarmente deciso sull’abbattimento dei plantigradi, uno dei quali colpevole di avere aggredito e ucciso il runner Andrea Papi, è governatore del Trentino Maurizio Fugatti. Contro la sua posizione gli animalisti, che hanno portato il Tar a sospendere i decreti.

Il lavoro dei giudici

Particolarmente duro il lavoro dei giudici, impegnati a valutare i documenti che sono arrivati nelle ultime settimane, da chi ne chiede abbattimento e chi invece si sta battendo affinché continuino a vivere. Importanti saranno anche i pareri di Ispra e ministero dell’Ambiente.