Senza i nuovi e col nodo fideiussione il Catania va fuori dalla Coppa: passa la Carrarese

Senza poter schierare i nuovi acquisti, il Catania viene eliminato dalla Coppa Italia: vince la Carrarese 2-1 al termine di una gara comunque combattuta. Ma sono giorni agitati anche in società

Catania eliminato. Nel match che si è disputato al “Comunale” di Chiavari, i rossazzurri escono sconfitti per 2-1 al cospetto della Carrarese dopo una gara ben giocata, considerate soprattutto le tante difficoltà del momento per mister Toscano. Rossazzurri subito eliminati dalla Coppa ma più che il campo, si guarda a quanto sta accadendo in società.

Etnei k.o. al 90’

Senza tutti i nuovi acquisti, Toscano è costretto a schierare i calciatori già tesserati nella passata stagione ancora in organico (più sei elementi dell’Under 19) ad eccezione di Peralta, Zammarini, Celli, Tello e Cianci (gli ultimi tre non convocati). La composizione dell’attacco chiarisce già perfettamente la situazione emergenziale degli etnei: a supporto dell’unica punta Popovic ci sono Chiricò e Rapisarda, un terzino. Il primo tempo è comunque equilibrato: per i padroni di casa pericoloso Panico, per gli etnei è Castellini a cogliere un palo con il sinistro. Nella ripresa, pronti via, è la Carrarese a passare in vantaggio: dopo un cross dalla destra, Cherubini batte Bethers per l’1-0 dei padroni di casa. Il Catania risponde quasi subito, al 54’: l’assist di Chiricò trova Popovic, che trova il suo primo gol in maglia rossazzurra ed in Italia. La gara è equilibrata, pimpante, e nel Catania si segnalano in particolare Chiricò e Sturaro (quest’ultimo tra i confermati). Al 90’ però la doccia fredda per Toscano: il neo entrato Cerri corregge il tiro-cross di Cicconi e mette dentro. 2-1 Carrarese e Catania fuori dalla Coppa.

Nodo fideiussione

A tenere banco, però, è soprattutto il caso fideiussione. Il Catania, infatti, ad oggi non ha presentato la fideiussione suppletiva che consentirebbe l’impiego dei nuovi acquisti: per farlo ha tempo fino al 9 agosto. L’amministratore delegato etneo Vincenzo Grella, da quanto raccolto, ha espresso preoccupazione per risposte dalla proprietà Pelligra che non sono ancora giunte. A conferma di ciò, un post social dell’assessore Sergio Parisi. “Qualora dovesse perdurare questa situazione anche giorno 9 agosto – si legge -, altra scadenza importante in vista della nuova stagione, insieme al Sindaco chiederemo a Ross Pelligra un incontro in presenza per chiarire a Catania e ai Catanesi come intendano affrontare la stagione. I tifosi, gli sportivi e i Catanesi in generale meritano chiarezza assoluta”. Situazione dunque estremamente delicata: i tifosi e l’ambiente chiedono, legittimamente, chiarezza alla proprietà del Catania.

Tabellino

Carrarese-Catania 2-1

Marcatori: 48’ Cherubini, 54’ Popovic, 89’ Cerri

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Schiavi (dal 63’ Zuelli), Belloni (dal 46’ Grassini), Capezzi, Cicconi; Palmieri (dal 46’ Cherubini), Panico (dal 78’ Palermo); Capello. All. Calabro

Catania (3-4-2- 1): Bethers; Curado, Quaini, Monaco; Bouah, Sturaro (dall’81’ Forti), Zanellato, Castellini; Chiricó (dall’81’ De Luca), Rapisarda; Popovic. All. Toscano

Ammoniti: Popovic, Cicconi, Imperiale

Arbitro: Calzavara di Varese

