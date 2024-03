Separazione dolorosa, morto uomo che si era dato fuoco davanti a moglie e figlia

Morto l'uomo che questa mattina si era dato fuoco all'interno della propria auto: moglie e figlia sotto shock

A Golasecca (vicino Varese), non ce l’ha fatta l’uomo di 50 anni che si era dato fuoco all’interno della propria auto alla presenza di moglie e figlia. Come emerso, l’episodio era avvenuto intorno alle ore 6.00 di questa mattina e tra l’uomo e la moglie era in corso una separazione.

Ferite in maniera lieve dall’incidente che ha coinvolto il cinquantenne, le due donne sono in stato di shock dopo aver assistito alla scena. L’uomo, invece, è deceduto dopo aver riportato delle ustioni di grave entità, molto estese, che avevano reso necessario il ricovero presso l’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Varese, un uomo si è dato fuoco in auto: la ricostruzione

Alle 6.00 di oggi, martedì 26 marzo, a Golasecca (vicino Varese) l’uomo si era dato fuoco all’interno della propria auto. Il tutto, davanti agli occhi della moglie 42enne e della figlia di appena tredici anni, entrambe sotto shock dopo aver assistito alla vicenda e aver provato a soccorrere l’uomo (e rimaste lievemente ferite). Sul posto, sono poi intervenuti i Carabinieri di Gallarate, i sanitari del 118 con varie ambulanze e l’elisoccorso, necessario per trasportare l’uomo di cinquant’anni all’ospedale Niguarda di Milano. Tutto, però, si è rivelato vano: il 50enne, purtroppo, è spirato intorno alle 15 di oggi pomeriggio.