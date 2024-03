Latitante da due anni, si nascondeva nella roulotte per sfuggire ai carabinieri: arrestata a Siracusa

Sarebbe riuscita a evitare i controlli per diverso tempo, ma lo "stratagemma" di nascondersi sotto il materasso nella roulotte non è stato sufficiente a ingannare i carabinieri.

Latitante da due anni, si nascondeva sotto il materasso nella roulotte nel cortile di casa: è l’incredibile episodio registrato a Siracusa, dove una pregiudicata di 45 anni è stata scoperta e arrestata dopo diversi mesi di ricerche.

A eseguire l’operazione sono stati i carabinieri della stazione di Belvedere.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Latitante nascosta nella roulotte, l’arresto a Siracusa

I carabinieri della stazione di Belvedere hanno arrestato una pregiudicata di 45 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo.

La donna era ricercata da circa 2 anni in quanto è stata riconosciuta colpevole di furto commesso nel 2011 a Palermo e condannata a un anno e 3 mesi di reclusione, ma è riuscita sempre a sottrarsi all’arresto eludendo i controlli delle forze di polizia.

Espediente messo in atto anche in questa circostanza, quando, all’arrivo dei militari all’indirizzo di residenza, la 45enne si è rifugiata in una roulotte nel cortile dell’abitazione e si è nascosta sotto il materasso. Lo stratagemma, però, non è sfuggito ai carabinieri che l’hanno scovata e dichiarata in arresto.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata associata al carcere Piazza Lanza di Catania, come disposto dall’autorità giudiziaria.