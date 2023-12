Incredibile scoperta a Catania, maxi carico di marijuana in casa: sequestro e due arresti

Il grosso quantitativo di droga - circa 60 chili - era destinato al mercato catanese: in arresto due giovani.

Gli agenti della Sezione Investigativa di Catania del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato hanno arrestato due cittadini albanesi, rispettivamente di 26 e 20 anni, per possesso di droga ai fini di spaccio: avevano con loro 60 chili di marijuana.

I poliziotti hanno trovato e sequestrato, oltre ai 60 chili di marijuana, anche 640 grammi di hashish e munizionamento vario.

Il maxi carico di marijuana a Catania

Nel corso di attività info-investigativa, i poliziotti hanno appreso che un’auto, condotta da un uomo albanese, sarebbe giunta nel capoluogo etneo con un imprecisato quantitativo di droga destinata al mercato catanese. Lo stupefacente doveva essere nascosto in un immobile del complesso residenziale “Corallo” ad Acicastello, in via San Gregorio 132.

Gli agenti hanno quindi disposto un servizio di osservazione della zona dove l’ingente carico di droga era destinato ad arrivare.

Intorno alle ore 11.06, è arrivata sul posto un’auto modello Dacia, intestata a una cittadina albanese, preceduta da una Fiat Tipo. Il conducente della Dacia avrebbe aperto il cancello automatico con un telecomando entrando nel complesso residenziale al civico 132, mentre la Fiat Tipo – targata GK144TA -che fino a quel momento aveva funto da “staffetta” riprendeva la marcia in direzione San Gregorio, pedinata naturalmente dalla Polizia di Stato.

Nel frattempo, il 20enne alla guida della Dacia, dopo aver parcheggiato lungo una delle aree condominiali, sarebbe sceso prelevando due grossi borsoni – uno nero e uno blu, entrambi palesemente pieni – e un sacchetto di carta rigida di colore chiaro.

La scoperta, il sequestro e gli arresti

Una volta fotografato tutto, il personale di polizia ha deciso di perquisire l’appartamento dove era stato nascosto quanto prelevato dalla Dacia. Nei due borsoni, gli agenti hanno trovato 48 involucri con circa 60 chili di marijuana. Nell’immobile, poi, c’era anche altra droga e del materiale per il confezionamento.

Gli agenti hanno effettuato un’altra perquisizione in una villetta di San Giorgio nella disponibilità del 26enne, conducente della Fiat Tipo. Qui gli agenti hanno trovato 650 grammi hashish, materiale per il confezionamento uguale a quello trovato in via San Gregorio di Ficarazzi (CT) e del munizionamento detenuto illegalmente.

Per questo, il 20enne e il 26enne sono stati arrestati e condotti al carcere di Piazza Lanza su disposizione dell’autorità giudiziaria.