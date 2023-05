Maxi sequestro di carte e personaggi di cartoni animati contraffatti

Per le violazioni riscontrate è stato denunciato a piede libero un soggetto incensurato.

La Guardia di finanza di Teramo, a seguito di attività di polizia giudiziaria, ha effettuato un controllo ad Alba Adriatica (Teramo) presso una ditta individuale operante nel settore del commercio di capi abbigliamento e bigiotteria in genere. Durante il controllo i militari hanno rinvenuto oltre 9.000 oggetti divisi in carte e personaggi recanti il marchio Pokemon. Il successivo più approfondito esame ha permesso di rinvenire ulteriori articoli destinati ai bambini. Articoli raffiguranti personaggi come Sonic, Mickey Mouse, Bing, Super Mario, Frozen, Avangers, Batman e L’Uomo Ragno, tutti palesemente contraffatti, per un totale complessivo di 19.000 pezzi. Inoltre sono stati trovati oltre 590.000 prodotti da fumo come cartine e filtri. Prodotti posti in vendita senza la prescritta autorizzazione dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.

Denuncia a piede libero

Per le violazioni riscontrate è stato denunciato a piede libero un soggetto incensurato alla competente Autorità giudiziaria per violazione all’art. 474 C.P. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e all’art. 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita).