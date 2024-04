Duro colpo alla “nuova Cupola” di Palermo, maxi sequestro al boss Leandro Greco

Beni per circa un milione di euro sotto sequestro. Greco aveva promosso la "riorganizzazione" della Commissione provinciale di Cosa nostra a Palermo e per questo è stato arrestato.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Palermo eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, che aveva accolto le richieste della locale Procura della Repubblica, con il quale è stato disposto il sequestro di beni riconducibili a Leandro Greco.

Leandro Greco – nato a Palermo il 19.03.1990 – è stato arrestato nell’ambito operazione “Cupola 2.0”, nel dicembre del 2018, successivamente condannato con sentenza del dicembre del 2020, a 12 anni di reclusione per partecipazione all’associazione mafiosa “Cosa nostra” con ruolo direttivo.

Operazione Cupola 2, maxi sequestro a Leandro Greco

L’attività investigativa e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia hanno consentito di dimostrare come Leandro Greco, detto “Michele”, figlio di Giuseppe e nipote in linea diretta di Michele, detto “il Papa”, si è fatto promotore della riorganizzazione della “Commissione provinciale di Cosa nostra”, prendendo parte a numerosi incontri con esponenti di vertice di altri mandamenti.

Dall’attività tecnica è emerso come figura designata ad assumere un ruolo di primo piano nel mandamento di Ciaculli. Il quadro probatorio raccolto nell’ambito delle indagini patrimoniali, intraprese subito dopo il suo arresto, è stato in grado di dimostrare come i beni nella sua disponibilità fossero in realtà il frutto delle sue attività illecite poste in essere nel corso degli anni, così consentendo al Tribunale di Palermo di emettere l’odierno provvedimento di sequestro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I beni sequestrati a Leandro Greco, per il valore di circa 1.000.000 euro, sono: