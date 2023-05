Pesce in pessimo stato sul furgone, maxi-sequestro e sanzione sulla Statale 114

Il furgone perdeva liquidi e, insospettiti, gli agenti hanno fermato il conducente per un controllo.

Pesce di scarsa qualità e in pessimo stato di conservazione: scattano il sequestro e una maxi-sanzione dopo il controllo a un furgone lungo la Statale 114.

Ecco il resoconto dell’intervento della polizia di Catania.

Sequestro di pesce sulla Statale 114, il controllo

Nella mattinata di domenica scorsa, un equipaggio di volante, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, transitando lungo la strada statale 114 ha notato un furgone carico di merce che perdeva liquidi dal vano posteriore.

Gli operatori, pertanto, dopo aver intimato l’alt Al conducente del veicolo, hanno proceduto al controllo, confermando che all’interno del mezzo era contenuta una notevole quantità di prodotti ittici, sparsi alla rinfusa e riposti in cartoni danneggiati.

Al fine di approfondire il controllo, è intervenuto, a supporto degli agenti, il personale della locale Sezione di Polizia Stradale e personale dell’Asp che, poco dopo, è giunto sul posto. Gli accertamenti successivi hanno permesso di constatare che all’interno del furgone erano contenuti 25 chili di tranci di pesce spada congelato, calamari, gamberoni, salmone fresco, 20 chili di octupus, molluschi, cernia, pescato fresco e 7 tranci di tonno rosso, tutti in pessimo stato di conservazione. Inoltre, gli operatori hanno accertato che il furgone non rispettava le condizioni di temperatura imposte effettuando il trasporto di pesce in contenitori non in grado di mantenere le prescritte condizioni di temperatura dei prodotti congelati.

I provvedimenti

Sulla base delle verifiche effettuate dal personale del Dipartimento Prevenzione Veterinaria dell’A.S.P., che ha accertato la mancanza di tracciabilità di tutti gli alimenti trasportati e il loro pessimo stato di conservazione, gli agenti delle Volanti e della Sezione Polizia Stradale di Catania hanno proceduto al sequestro del pesce sul furgone fermato lungo la Statale 114 per il successivo smaltimento.

Al conducente, che dagli accertamenti è risultato essere dipendente di una nota rivendita di pesce della zona del Catanese, gli agenti hanno elevato diverse sanzioni per un controvalore di circa 4.000 euro, per aver trasportato alimenti non ritenuti idonei al consumo, senza le previste etichettature e in violazione delle norme sulla corretta conservazione durante il trasporto. Allo stesso, inoltre, è stata contestata la mancata revisione del veicolo.