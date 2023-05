Scoperta fiorente piantagione di marijuana in rustico: scatta il sequestro

Fiamme Gialle in azione contro la coltivazione illecita di droga: ecco il bilancio dell'intervento a Bagheria.

Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Palermo, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno proceduto al sequestro di una piantagione di circa 100 piante di marijuana e un chilo di marijuana già essiccata, trovate all’interno di un rustico in contrada Porcara di Bagheria.

Ecco il bilancio dell’operazione.

Piantagione di marijuana a Bagheria, scatta il sequestro

In particolare, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, in collaborazione con l’unità cinofila della compagnia di Punta Raisi, a seguito di diverse segnalazioni pervenute circa movimenti sospetti nei pressi del rustico sono intervenuti e hanno identificato due persone intente nella coltivazione di piante di marijuana. Avevano già superato il metro di altezza.

La piantagione era prodotta in serra, all’interno di un capannone attrezzato con generatori di corrente idonei ad alimentare un impianto di areazione e umidificazione, ma anche di un sistema di luci artificiali costituito da 19 lampade a incandescenza. Il bioclima riprodotto assicurava la rapida crescita e una rigogliosa fioritura dell’illecita coltivazione.

Inoltre, i finanzieri nel corso delle perquisizioni hanno trovato circa un chilo di inflorescenze di marijuana già essiccate e pronte per essere immesse nelle locali piazze di spaccio.

I provvedimenti

Le Fiamme Gialle hanno dunque sequestrato 100 piante di marijuana e circa un chilo di sostanza stupefacente e segnalato 2 soggetti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Termini Imerese, ritenuti responsabili del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73 del DPR 309/90).

Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di confermare che il sofisticato sistema di allaccio dei contatori elettrici era totalmente abusivo. Pertanto, gli operatori hanno denunciato il proprietario del terreno per furto aggravato di energia elettrica.

Si evidenzia che i provvedimenti in parola sono stati adottati sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare. Pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.

Immagine di repertorio