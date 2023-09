Serata danzante senza autorizzazioni, chiuso locale nel Ragusano

Sono state identificate 330 persone, controllati 150 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada

Nel fine settimana appena trascorso, sono stati predisposti specifici servizi nelle località balneari della fascia costiera di Ragusa e presso i centri storici dove già comincia a trasferirsi parte della movida estiva, che sono stati svolti in modalità interforze con la responsabilità complessiva affidata ad un Funzionario di Pubblica Sicurezza della Questura, con l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con la collaborazione delle Polizie Locali, che hanno operato la notte tra sabato e domenica per prevenire e reprimere le condotte illecite che incidono sulla sicurezza e sull’ordine pubblico e prevenire il fenomeno delle risse.

Gli accertamenti della polizia

Sono stati effettuati controlli a persone e veicoli, con controlli di polizia amministrativa presso i locali di intrattenimento pubblico per verificare che le serate danzanti in atto fossero state regolarmente autorizzate dalla Questura e per accertare le segnalazioni dei cittadini residenti nelle adiacenze di quei locali pubblici che lamentano il disturbo della quiete per la diffusione di musica ad alto volume o fino a tarda notte. Gli ulteriori accertamenti effettuati dal commissariato di Comiso hanno determinato la contestazione di un illecito amministrativo nei confronti dell’organizzatore di una serata danzante in un locale nel Comune di Santa Croce Camerina che si era svolta in assenza della licenza prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nei confronti del trasgressore emessa un’ordinanza di cessazione dell’attività di trattenimenti danzanti abusivamente esercitata in assenza del previsto titolo di Polizia.

I controlli a persone e veicoli

Sono state identificate 330 persone, controllati 150 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada. Inoltre, nel corso della settimana la Questura ha emesso un provvedimento di sospensione di 5 giorni della licenza di P.S. per trattenimenti danzanti ad un locale sito in territorio di Santa Croce Camerina. Il provvedimento sanzionatorio è scaturito all’esito degli accertamenti condotti dal personale della Polizia di Stato a seguito di un’aggressione subita da un giovane all’interno di una delle piste da ballo del locale ed ha quale finalità anche quella della prevenzione del reiterarsi di episodi di simile violenza.