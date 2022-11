Serie A, il Sassuolo ferma la Roma: 1-1 a Reggio Emilia

La Roma non passa a Reggio Emilia: Abraham illude i giallorossi, poi ci pensa Pinamonti a fissare il risultato sulla definitiva parità.

Era chiamata al riscatto la Roma dopo la dolorosa sconfitta subita nel derby contro la Lazio.

A Reggio Emilia, però, i giallorossi non sono riusciti ad andare oltre il pareggio, in difficoltà per larghi tratti della partita al cospetto di un ottimo Sassuolo.

La squadra di Mourinho era riuscita in qualche modo a sbloccarla grazie al ritrovato Abraham, con l’inglese che con un gran stacco di testa aveva bucato Consigli per il gol dello 0-1 all’80°, interrompendo così il digiuno da gol che durava da quasi due mesi.

Gioia durata poco, però, dato che appena 5 minuti dopo c’ha pensato Pinamonti per i neroverdi a riportare il match in parità.

1-1 e tutti negli spogliatoi, per un risultato che sicuramente non fa felice Josè Mourinho: la Roma lascia per strada altri punti preziosi e rischia di vedersi scavalcare in un solo colpo da Juventus e Inter in classifica.