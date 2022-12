Serie B nella storia, terna arbitrale tutta al femminile per Frosinone-Ternana

Una terna composta interamente da donne dirigerà la sfida di Serie B Frosinone-Ternana: è la prima volta nella storia del calcio italiano

La gara tra Frosinone e Ternana in programma il prossimo 26 dicembre in occasione del Boxing Day della Serie B, sarà un match destinato a entrare nella storia del calcio italiano.

A dirigere l’incontro, per la prima volta in assoluto, sarà infatti una terna arbitrale interamente al femminile.

La CAN ha designato come direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi, che sarà coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.

Dopo l’esordio in Serie A in occasione di Sassuolo-Salernitana, per Ferrieri Caputi si tratta della quinta partita in cadetteria.

Lega Serie B: “Contribuiamo a crescita culturale del calcio italiano”

Grande soddisfazione per la Lega Serie B, che in un comunicato sottolinea il forte impatto sull’evoluzione culturale del calcio italiano dato da questa novità.

Come detto, infatti, mai era accaduto prima che una terna arbitrale interamente al femminile dirigesse un incontro di calcio professionistico in Italia.

“Ancora una volta la Serie BKT è protagonista di una crescita culturale del nostro calcio. La gara dello Stirpe – afferma la Lega B – è fra l’altro una partita di cartello dell’ultima giornata di andata, prevista all’interno del boxing day quando la Serie BKT sarà in campo per la gioia di tutti i tifosi in Italia e nel mondo che seguono una delle migliori espressioni del calcio nazionale di altissimo livello”.