Un Catania in emergenza e senz’anima perde a 1-0 Picerno. Le pagelle

La squadra di Cristiano Lucarelli sconfitta a Picerno nel recupero della ventiduesima giornata: decide la rete di Gallo

Dopo due pareggi di fila, nuova sconfitta. Il Catania inciampa al “Donato Curcio” di Picerno, dove perde 1-0 ottenendo così il decimo k.o. del suo sconfortante campionato. Decide la rete al 20’ di Andrea Gallo, bravo a indovinare la traiettoria vincente dalla distanza. Per il Catania, lento, sotto ritmo, in una parola abulico, da segnalare due ottime occasioni da rete, entrambe sprecate da Costantino. Prestazione nel complesso deludente all’interno di una gara che, comunque, di emozioni ne ha regalate davvero poche. Di seguito le pagelle dei rossazzurri.

Le pagelle

Albertoni 5.5 – La soluzione di Gallo dalla distanza è insidiosa e angolata, ma forse poteva fare di più. Per il resto, attento nelle altre situazioni. Titolare da due gare di fila nonostante il recente arrivo di Furlan.

Bouah 6 – Fa il compitino, ma uno con la sua gamba può fare di più. Tuttavia si segnala, in fase di copertura, per alcune chiusure provvidenziali.

Curado 5.5 – La sua non è una stagione fortunata. Non è particolarmente sicuro quando deve gestire il pallone.

Monaco 6 – Ci mette, se non altro, tanta grinta oltre a farsi valere nel gioco aereo. Costretto spesso a lanciare lungo, ma i piedi non sono esattamente quelli di un centrocampista.

Castellini 6 – Fascia di capitano al braccio, in fase difensiva gioca la sua solita gara “seria”. Manca nella propulsione offensiva. Sfiora nel finale su calcio di punizione quello che sarebbe stato un gran gol.

Welbeck 5.5 – Lotta in mezzo al campo, ma se gli si chiede anche di impostare vengono fuori tutti i limiti.

Quaini 5 – Qualche intercetto, ma regia colma di errori. Davvero non un grande periodo di forma per l’ex Fiorenzuola. Dal 61’ Di Carmine 5.5 – Entra senza impattare sulla gara: non riceve un solo pallone giocabile.

Chiricò 5.5 – Lucarelli lo riporta al suo ruolo originario, quello di esterno destro d’attacco, ma la prestazione del talento brindisino si allinea alle precedenti. L’applicazione c’è, le sue classiche giocate semplicemente non gli riescono. Una sola fiammata, nel secondo tempo, quando va via sulla destra e costringe Summa alla respinta. Dal 71’ Chiarella s.v. – Qualche guizzo in velocità e poco altro.

Tello 5 – Il tocco di palla e la qualità tecnica sono evidenti, manca il resto. A tratti fumoso e sotto ritmo, con maggiore intensità e concretezza inciderebbe certamente di più. Nella ripresa si abbassa a fare il mediano. Dal 71’ Kontek s.v. – Entra per fare il centrocampista, vista l’assenza di altri elementi di ruolo in panchina: basterebbe già solo questo a spiegare il momento del Catania.

Cicerelli 5 – Cerca più volte l’uno contro uno, ma non supera quasi mai i difensori del Picerno. Prestazione stavolta negativa per l’uomo che aveva incantato contro il Monopoli. Dal 71’ Peralta 5.5 – Si mette a destra ma non ha modo di impattare sulla gara.

Costantino 4.5 – In difficoltà nel corpo a corpo con i difensori avversari, ha una buona occasione in area nel primo tempo ma colpisce malamente in girata. Nella ripresa è protagonista di un altro brutto errore quando fallisce il tap-in a pochi passi da Summa.

Lucarelli 5 – È in un momento, sembra dall’esterno, di poca lucidità. Le difficoltà sono tante cosi come numerosi sono i compiti che gli sono stati assegnati, dal costruire la squadra sul mercato al gestirla da allenatore. Si trova in emergenza, a corto di uomini (appena 18 tra campo e panchina), ma anche per effetto di un mercato che ha consegnato 22 elementi in rosa. E una soluzione non può certo essere quella di non comunicare la lista dei convocati. Non è un momento fortunato certamente, ma le idee per venirne fuori sembrano poche. A Picerno si mette a specchio con l’avversario, passando dalla difesa a tre a quella a quattro, ma il risultato non cambia, a conferma del fatto che le difficoltà non sono dettate dal modulo. Il suo Catania in questo momento non ha un’anima, non è ben amalgamato, non è organizzato, non è mentalmente preparato. Di tempo per rimediare ce n’è davvero poco, ma sarà il caso di trovarlo perché la classifica non aspetta.

Picerno-Catania, il tabellino

Picerno-Catania 1-0

Marcatori: 20’ Gallo

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto (dal 48’ Biasiol), Guerra; Gallo, De Ciancio; Graziani (dal 77’ Albertini), Albadoro (dal 64’ Maiorino), Esposito; Murano (dal 46’ Santarcangelo). All.: Longo

Catania (4-2-3-1): Albertoni; Bouah, Curado, Monaco, Castellini; Welbeck, Quaini (dal 61’ Di Carmine); Chiricò (dal 71’ Chiarella), Tello (dal 71’ Kontek), Cicerelli (dal 71’ Peralta); Costantino. All.: Lucarelli

Ammoniti: Tello, Cicerelli, Allegretto, D’Agostino