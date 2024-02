Il Catania resiste in 10 e strappa un punto a Foggia, finisce 1-1 allo “Zaccheria”: le pagelle

Il Catania strappa un punto allo "Zaccheria" e pareggia 1-1 con il Foggia nonostante l'espulsione di Haveri a fine primo tempo

Il Catania pareggia per 1-1 e porta via un punticino dalla trasferta di Foggia. I rossazzurri, passati in vantaggio al 19° in modo rocambolesco con Rapisarda, si fanno riacciuffare al 33° da un colpo di testa del rossonero Santaniello e poi si chiudono in trincea per il resto della gara dopo l’espulsione (ingenua) di Haveri per doppia ammonizione al termine della prima frazione di gioco. Gli etnei, mai pericolosi in avanti, riescono a contenere le sortite offensive della formazione di Cudini (non irresistibile) e muovono così la classifica, inanellando il secondo pari consecutivo che fa seguito a quello ottenuto al “Massimino” con il Monopoli.

Il Catania passa con Rapisarda e viene ripreso da Santaniello

Cristiano Lucarelli varia sistema di gioco e punta sul 3-4-1-2. Tra i legni va ancora Albertoni, con la retroguardia composta da Monaco (all’esordio dal primo minuto), Kontek e Castellini. Rapisarda, Zammarini, Quaini e il neo acquisto Haveri formano invece il quartetto di centrocampo, mentre Peralta va a collocarsi alle spalle dell’inedito tandem Chiarella-Di Carmine. A sorpresa parte dalla panchina Cicerelli, così come Mino Chiricò e Costantino. La gara è sin da subito equilibrata e poco spettacolare. Le due squadre si studiano, senza mai affondare il colpo o rendersi pericolose. Al 19°, a sorpresa, i rossazzurri riescono però a sbloccare il risultato. Peralta s’incunea all’interno dell’area di rigore, prova la botta che, ribattuta, finisce sui piedi dell’accorrente Rapisarda. “Ciccio” non ci pensa due volte e, complice una deviazione fortuita, riesce a superare Perina. 1-0, il Catania ammutolisce lo “Zaccheria”. I siciliani sembrano gestire il vantaggio, non correndo particolari pericoli. Al 33°, però, il Foggia la riagguanta con Santaniello, abile a svettare di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. 1-1, tutto torna in parità.

Ingenuità di Haveri, il Catania resiste in 10

Al 45° ecco l’episodio che potrebbe svoltare il match. Ingenuià colossale di Haveri – positivo sino a quel frangente – con il terzino sinistro scuola Torino che si fa espellere per doppia ammonizione complice un intervento scriteriato in scivolata su un avversario a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Nella ripresa, così, il Catania si ritrova costretto a resistere in 10 uomini e contenere l’assalto di Millico e compagni. I rossazzurri si difendono bene e, fatta eccezione per la traversa dell’ex Carillo intorno all’ora di gioco, riescono a portare a casa il pareggio senza patemi d’animo, Da sottolineare il debutto in maglia rossazzurra di Cristian Tello, mentre la nota negativa della serata è rappresentata dall’infortunio di Zammarini, vittima di un guaio al ginocchio sinistro: la speranza è che non si tratti di qualcosa di serio. Gli uomini di Lucarelli acciuffano un punticino, incamerando il secondo pareggio consecutivo dopo quello ottenuto al “Massimino” con il Monopoli. Se l’aspetto positivo è rappresentato dalla tenacia con cui si è riusciti a difendere il pareggio, ancora una volta, però, ad emergere sono le difficoltà a livello di gioco della squadra etnea, incapace di produrre occasioni nitide da gol nell’arco dei 90 minuti. La classifica resta deficitaria: il mirino, ora, è rivolto già al prossimo impegno in programma martedì con il recupero a Picerno.

Le pagelle

Albertoni 6 – Praticamente ingiudicabile l’estremo difensore rossazzurro, incolpevole sulla capocciata di Santaniello e mai impegnato seriamente per tutto il resto della gara.

Monaco 6.5 – Il figlio d’arte lotta e sputa sangue, proprio come papà Gennaro. Provvidenziale, nella ripresa, il salvataggio miracoloso su Santaniello a porta praticamente sguarnita.

Kontek 6 – Dopo la prestazione incolore con il Monopoli, il centrale ex Ternana sfodera una prova di buon livello insieme ai colleghi di reparto resistendo bene agli attacchi dei rossoneri.

Castellini 6.5 – Stesso identico discorso per il talentino ex Brescia, bravo e diligente come già capitato spesso nel corso della stagione.

Rapisarda 7 – Il primo gol con il Catania in una categoria professionistica non si scorda mai: il “pendolino” “marca Liotru” si spinge in avanti con caparbietà, ripiegando bene dietro quando c’è da difendere. Probabilmente, la sua miglior gara stagionale.

Zammarini 6 – Il cuore pulsante della mediana etnea dà tutto, come sempre, non riuscendo però a farsi vedere spesso in avanti. La speranza, in ogni caso, è che il problema accusato nel secondo tempo non si riveli di particolare gravità. Dal 54° Welbeck 6 – Garra e grinta, gli si chiede questo e lui esegue alla perfezione.

Quaini 5.5 – L’ex Fiorenzuola mette sempre la gamba, non si risparmia mai. Tuttavia, anche stasera, sembra mancare in personalità ed iniziativa, nascondendosi tra le maglie rossonere senza mai provare la giocata. Dall’86° Bouah (S.V.)

Haveri 4.5 – Paradossalmente, il migliore dei rossazzurri sino al 45°. La sciocchezza commessa a pochi secondi dal termine del primo tempo, però, rovina quanto di buono fatto sull’out mancino. La corsa e il talento sembrano esserci: certi errori, però, non potranno più ripetersi.

Peralta 6 – L’ex della partita si muove bene tra le linee, rendendosi protagonista in occasione del gol di Rapisarda con un ottimo inserimento all’interno dell’area di rigore. Prestazione tutto sommato sufficiente sino al momento del cambio. Dal 45° Tello 6 – L’esordio in rossazzurro non è facile considerando circostanze e partita: nonostante ciò, il centrocampista colombiano riesce a far vedere qualche spunto interessante. Da rivedere nelle prossime gare.

Chiarella 5.5 – Volenteroso e fastidioso a tratti per i difensori del Foggia, il 31 rossazzurro si spegne però troppo in fretta, non lesinando impegno e grinta una volta rimasti in 10. Dal 73° Cicerelli (S.V).

Di Carmine 6.5 – Lavoro enorme quello compiuto dal numero 10. Il bomber etneo lotta, sgomita, conquista diverse punizioni riuscendo a tenere alto il baricentro della squadra nei momenti di massima sofferenza. Pur senza far gol, Di Carmine si rivela nuovamente il top player di questo Catania. Dall’86° Costantino (S.V.)

Lucarelli 6 – Alcune scelte di formazione fanno storcere il naso, come ad esempio la rinuncia ad un Cicerelli in stato di grazia dopo la perla al Monopoli. Da elogiare c’è pero lo spirito e la tenacia con cui i suoi ragazzi riescono a non affondare dopo l’espulsione di Haveri: in vista del futuro, allo stesso tempo, urge migliorare sotto vari aspetti.

Il tabellino

Foggia (4-3-3): Perina; Salines (74′ Vezzoni), Riccardi (79′ Ercolani), Carillo (VC), Rizzo (C); Tenkorang (80′ Odjer), Marino (74′ Rolando), Tascone; Tonin (89′ Gagliano), Santaniello, Millico.

A disp. di Cudini: Nobile, De Simone, Silvestro, Castaldi, Antonacci, Papazov, Martini, Embalo, Brancato, Manneh.

Catania (3-4-1-2): Albertoni; Monaco, Kontek, Castellini; Rapisarda (C), Zammarini (VC) (54′ Welbeck), Quaini (86′ Bouah), Haveri; Peralta (45′ Tello); Di Carmine (86′ Costantino), Chiarella (73′ Cicerelli).

A disp. di Lucarelli: Furlan, Donato, Curado, Chiricò.

Arbitro: Abdoulaye Diop (Treviglio)

Assistenti: Matteo Paggiola (Legnago) e Marco Giudice (Frosinone)

Quarto ufficiale: Luca Cherchi (Carbonia)Marcatori: 20′ Rapisarda, 33′ Santaniello

Ammoniti: Haveri, Carillo, Marino, Rapisarda, Tello

Espulsi: Haveri (doppio giallo)

Note: 6′ di recupero s.t.