Serie C, rinviata Brindisi-Catania

Dopo l'inagibilità dello stadio "Iacovone" di Taranto, la Lega ha disposto il rinvio del match tra Brindisi e Catania a data da destinarsi

La notizia era nell’aria, ma adesso sono giunti anche i crismi dell’ufficialità.

Non si giocherà domenica 10 settembre Brindisi-Catania, match valevole per la 2° giornata del girone C di Serie C.

Lo stadio “Iacovone” di Taranto, dopo il vasto incendio che ha danneggiato parte della struttura, è stato infatti dichiarato inagibile.

Gara rinviata a data da destinarsi: Catania di nuovo in campo il 17 settembre

Troppo poco il tempo materiale per la Lega al fine di trovare un’altra struttura idonea ad ospitare la partita: alla fine, dunque, si è optato per il rinvio a data da destinarsi (probabilmente nei primi 10 giorni di ottobre).

I ragazzi di mister Tabbiani, così, torneranno in campo al “Massimino” il 17 settembre per la sfida al Picerno.