Serie D, verso Sancataldese-Catania: 24 i convocati rossazzurri

Il Catania va a caccia della 12a vittoria del suo campionato a San Cataldo: 24 gli atleti convocati da mister Ferraro per la gara di domenica

Il Catania si prepara alla trasferta di San Cataldo.

Nell’hinterland calatino, i rossazzurri andranno a caccia della 12a vittoria in campionato in 14 partite, cercando di ampliare ancor di più i 13 punti di vantaggio sul terzetto delle seconde in classifica composto da Vibonese, Lamezia Terme e Locri.

C’è da vendicare l’unica sconfitta dell’intera stagione, maturata dagli etnei proprio contro la Sancataldese ai rigori nel turno preliminare della Coppa Italia Serie D.

Era un Catania work in progress, lontano parente della squadra schiacciasassi che sta facendo un sol boccone del girone I.

Il Catania a San Cataldo con 24 giocatori

Mister Giovanni Ferraro, in vista della trasferta di domenica, ha convocato 24 atleti.

Out i due Russotto, Alessandro e Andrea, oltre a Simone Buffa, Simone Pino, Giorgio Chinnici, Alessandro Russotto, Gennaro Scognamiglio e Gianluca Litteri. Per il bomber ex Ternana, tuttavia, il rientro in gruppo dovrebbe essere ormai imminente.

PORTIERI – 1 Bethers, 12 Bollati, 22 Groaz

DIFENSORI – 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 13 Ferrara, 21 Pedicone, 26 Lorenzini, 27 Castellini

CENTROCAMPISTI – 8 Di Grazia, 10 Lodi, 14 Bani, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale

ATTACCANTI – 11 Forchignone, 17 De Luca, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao

(Foto: Catania SSD)