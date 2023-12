Server cloud e CyberSecurity, i consigli di L2 per le aziende

Oggi parleremo di Server in Cloud e di come stanno rivoluzionando il mondo dell’IT

Oggi parleremo di Server in Cloud e di come stanno rivoluzionando il mondo dell’IT. Il nostro responsabile dottor Vincenzo Di Marco, interpella Andrea Piazza Channel SalesManager di Wiit, multinazionale di alto profilo operante nel settore CyberSecurity e Cloud e Partner di L2Office.

Iniziamo con una definizione semplice per i non esperti: cos’è un server cloud?

“Un server in cloud è un sistema informatico remoto basato su internet che offre risorse di elaborazione, archiviazione e networking su richiesta. Queste risorse vengono distribuite tramite data center altamente virtualizzati e possono essere scalate in modo flessibile per adattarsi alle esigenze dell’utente. Minimizzando gli sprechi e le risorse hardware non necessarie”.

Quali sono i principali vantaggi dell’utilizzo di server in cloud rispetto ai server tradizionali?

“I server cloud offrono diversi vantaggi. Innanzitutto, la scalabilità: è possibile aumentare o ridurre le risorse in base alle necessità, evitando investimenti costosi in hardware. Inoltre, l’accesso remoto consente una maggiore flessibilità nel lavoro da qualsiasi luogo. La riduzione dei costi operativi e l’efficienza energetica sono ulteriori vantaggi. Inoltre, fra i principali benefici possiamo annoverare la possibilità di accedere al proprio server da qualunque parte del mondo, con la massima sicurezza, favorendo il vero smart-working”.

Quale tipo di aziende beneficiano maggiormente dei server in cloud?

“Le aziende di tutte le dimensioni possono trarre vantaggio dai server cloud. Le piccole imprese possono evitare investimenti iniziali in hardware, mentre le grandi aziende possono migliorare la flessibilità operativa e la resilienza dei loro sistemi. Non bisogna farsi spaventare dalla mancanza di ‘fisicità’ i propri dati sono al sicuro, anzi, molto più al sicuro che non in un server locale”.

Quali sono le principali sfide associate all’adozione dei server in cloud?

“Alcune delle sfide includono la sicurezza dei dati, la conformità normativa e la dipendenza da terze parti. È importante pianificare attentamente l’implementazione e adottare misure di sicurezza robuste. I servizi di L2 nel cloud sono garantiti da server farm certificate Iso 27001 – 9001 e 14001. I server sono localizzati in Europa in strutture Rating 4”.

Come i server cloud stanno influenzando l’innovazione tecnologica?

“I server cloud hanno accelerato l’innovazione, consentendo alle aziende di sviluppare e rilasciare rapidamente nuovi prodotti e servizi. La disponibilità di risorse scalabili ha reso più accessibile l’uso di tecnologie emergenti come l’Ia e il machine learning. L2 supporta i propri partner ad utilizzare le risorse cloud per portare innovazione tecnologica”.

Qual è il futuro dei server in cloud?

“Il futuro dei server cloud si preannuncia promettente. Si prevede che continueranno a evolversi, diventando più sicuri, efficienti e accessibili. L’adozione di tecnologie emergenti come il calcolo quantistico e la connettività 5G contribuirà a plasmare il loro futuro”.

Quali consigli daresti alle aziende che stanno considerando l’adozione dei server cloud?

“Wiit nella sua strategia commerciale ha scelto L2 come partner sulla zona della Sicilia orientale e consiglia prima di tutto, di valutare attentamente le vostre esigenze e pianificare l’implementazione in modo strategico. Assicuratevi di considerare la sicurezza e la conformità normativa. Collaborate con fornitori affidabili e mantenetevi sempre aggiornati sulle ultime tendenze tecnologiche. Da questo punto di vista L2 garantisce un percorso completo di affidabilità e professionalità nel calibrare le esigenze dei propri interlocutori senza sprechi e con un supporto continuativo nel seguire gli sviluppi e le successive richieste dei propri clienti”.

Grazie ad Andrea Piazza per queste preziose informazioni sui server cloud. Speriamo che questo contributo aiuti i nostri lettori a comprendere meglio questo argomento in continua evoluzione. Vi aspettiamo sui nostri canali social ‘L2’.