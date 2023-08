Spiaggia a “luci rosse”, sesso davanti ai ragazzini in Sicilia: il video diventa virale

Momenti roventi quelli vissuti da una coppia di amanti a Cannatello, ad Agrigento. I due sono stati sopresi a fare sesso in pieno giorno.

Momento di passione sfrenata quello vissuto ieri mattina da una coppia di amanti sulla spiaggia di Cannatello, ad Agrigento, a poca distanza da alcuni ragazzini.

Il video su WhatsApp

I due, infatti, noncuranti della presenza di alcune persone, si sono lasciati andare a effusioni decisamente roventi e senza veli, lasciando poco spazio all’immaginazione.

La scena “hot” è stata ripresa dagli smartphone di alcuni giovani che hanno assistito allo spettacolo messo “in scena” dai due. Il video è diventato immediatamente virale, con numerose condivisioni tra le chat WhatsApp.

I precedenti “hot” in Sicilia

Già in passato in Sicilia si sono verifiche scene del genere da parte di chi non ha resistito alla tentazione della carne, anche in pieno giorno. Due anni fa, sempre ad agosto, un coppia era stata sorpresa a fare sesso in una spiaggia nei dintorni di Cefalù, in provincia di Palermo.

Ancora prima, nella frequentatissima località turistica di Marzamemi, due focosi amanti erano stati ripresa mentre erano intenti a “divertirsi” su un muretto di lungomare Starrabba.