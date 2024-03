In 7 a bordo di una 500: giovani si schiantano contro un guardrail

Il bilancio è di sei persone ferite e una illesa. Tutti e sette erano all’interno dell’auto, andata distrutta nell’impatto.

Tragedia fortunatamente soltanto sfiorata a Roma, a pochi passi da Ponte Milvio precisamente all’altezza del piazzale Maresciallo Diaz. Nella notte tra sabato 9 marzo e domenica 10, una Fiat 500 si è schiantata contro il guardrail. Il bilancio è di sei persone ferite e una illesa. Tutti e sette erano all’interno dell’auto, andata distrutta nell’impatto.

I sette giovani trasferiti in codice rosso in ospedale

I vigili del fuoco hanno estratto cinque donne e due uomini dalla vettura. I feriti sono stati trasferiti, tutti in codice rosso, in ospedale. Nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita. Più gravi tre donne di 30, 45 e 17 anni che sono in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di un 24enne e altre due giovani, di 25 e 23 anni. Gli agenti della polizia municipale indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente. La 500 era diretta verso Ponte Milvio. L’uscita di strada potrebbe ora essere ricostruita con le testimonianze di chi era a bordo ma anche con le immagini delle telecamere di sicurezza.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI