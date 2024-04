Sferracavallo, incendio divampa in una mansarda: da accertare le cause

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico delle auto e al transito dei pedoni, mentre l'intervento di spegnimento è durato più di due ore.

Paura a Sferracavallo per un incendio divampato in un appartamento. Il rogo si è verificato al quarto piano di una palazzina di via Tabò, a pochi metri dalla chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Le fiamme sarebbero partite da una mansarda: il tetto di legno è andato a fuoco e il rogo si è propagato nel giro di pochi minuti agli altri ambienti dell’abitazione.

La dinamica dell’incendio a Sferracavallo

Quando dalla borgata marinara di Sferracavallo è stato lanciato l’allarme dell’incendio, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Chi abita nell’appartamento è riuscito ad allontanarsi in tempo. Inoltre, è stato necessario evacuare l’intera palazzina, in modo da permettere ai soccorritori di spegnere le fiamme in sicurezza.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico delle auto e al transito dei pedoni, l’intervento di spegnimento è durato più di due ore. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio a Sferracavallo. I residenti potranno fare rientro nell’immobile soltanto quando ne sarà accertata l’agibilità: i danni provocati dalle fiamme sono, infatti, ingenti.

Il rogo nella stessa via

In passato un altro grosso incendio divampò in un appartamento che si trova in una palazzina della stessa strada. In quel caso una donna rimase ustionata al viso e alle braccia e fu trasportata in ospedale. Rischiò di finire al pronto soccorso anche il figlio piccolo, che in quel momento si trovava in casa con lei. Il rogo fu provocato da un malfunzionamento del camino.