“Meglio se non denunciavo”, lo sfogo della vittima dello stupro di Palermo

Il trauma dello stupro e poi anche l'attenzione mediatica e gli insulti sui social: torna a parlare la vittima della violenza sessuale di gruppo al Foro Italico di Palermo.

Un nuovo sfogo sui social restituisce il dramma vissuto dalla vittima 19enne dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, che oltre al trauma della violenza sessuale subìta si trova costretta ad affrontare le conseguenze emotive e sociali della vicenda.

Le sue parole sono pesanti e colme di rabbia e amarezza, ma permettono anche di riflettere su quanto sia difficile per una vittima di violenza denunciare.

Lo sfogo della vittima dello stupro di Palermo sui social

“Era meglio se si faceva i fatti suoi e non chiamava l’ambulanza. Non avrei denunciato, era meglio se stavo zitta“, scrive la ragazza in relazione alla persona che si accorse dello stupro e convinse la 19enne a denunciare il fatto.

Parole tristi, dettate con ogni probabilità dall’attenzione mediatica ricevuta dal caso e ancor di più dagli insulti ricevuti sui social.

L’incidente probatorio

Sullo stupro di Palermo sono ancora in corso le indagini. Un momento di svolta sarà il prossimo 3 ottobre, quando si terrà l’incidente probatorio. La ragazza – che attualmente si trova in una comunità protetta – dovrà “rivivere” il dramma di quella sera di fronte al giudice, fornendo la sua versione ufficiale degli eventi dello scorso luglio al Foro Italico.

All’udienza potranno partecipare anche gli indagati, ma naturalmente l’incontro si svolgerà in maniera protetta così da evitare ogni contatto con la vittima.

Tra i “misteri” ancora da chiarire rimane quello del video integrale dello stupro. Ne sarebbero stati realizzati due, da Angelo Flores, ma i filmati interi non sono ancora finiti nelle mani degli inquirenti.

Immagine di repertorio