Sfonda parapetto e finisce nel fiume con l’auto: recuperato cadavere del conducente

A trarre fuori dal fiume il cadavere del malcapitato sono stati i soccorritori fluviali dei vigili del fuoco

Un volo con la propria auto, dalla sede stradale dritto giù verso il fiume Isarco, accaduto stamani verso le 8.30, provoca la morte di un automobilista. Ci troviamo precisamente a Ponte Loreto, in pieno centro – dove attualmente sono in corso importanti lavori stradali. Per questo motivo il ponte attualmente è percorribile solo in una direzione. Cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, con conseguente uscita di strada e abbattimento del parapetto resta ancora da stabilire. C’è da dire che l’Isarco, attualmente, a causa dello scioglimento della neve in montagna, porta molta acqua.

Alla ricerca di altre persone coinvolte

A recuperare il cadavere sono stati i soccorritori fluviali dei vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano. Gli uomini hanno raggiunto a nuoto l’auto che si trovava in un punto del fiume in cui la corrente è particolarmente forte. La vettura è stata messa in sicurezza e tenuta in posizione da un’autogru, mentre i vigili del fuoco hanno raggiunto la persona all’interno dell’abitacolo. Sono stati anche presidiati i ponti a valle della città di Bolzano e le sponde sono state ispezionate alla ricerca di eventuali altre persone coinvolte.