Sgarbi: “No pale eoliche, meglio pannelli su edifici”

Il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, in un'intervista a Repubblica si scaglia contro il progetto del governo Draghi

No all’eolico in Puglia e Basilicata. Il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, in un’intervista a Repubblica si scaglia contro il progetto del governo Draghi: “Parlerò con Meloni. Mi batterò col ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e con Fabio Rampelli in difesa dell’agricoltura, per annullare i decreti con cui Draghi ha concesso sei nuovi parchi eolici in Puglia e in Basilicata. Si riparta dall’agricoltura, dal paesaggio agricolo che esaltava Pasolini. Che è Pasolini, non Bonelli”, afferma Sgarbi.

Una soluzione, secondo Sgarbi, potrebbe essere quella delle pale eoliche in mare. “Ci sono due strade – spiega -: le pale ancorate al fondo. Ed è molto complesso. Oppure galleggianti, che hanno il vantaggio di essere temporanee. Avevo iniziato a parlarne con i produttori”. Molto meglio puntare sul fotovoltaico: “Mettiamo i pannelli sopra i condomini – è il suo invito -. Il 65% degli edifici costruiti in Italia, anche intere aree industriali e periferiche, hanno meno di 70 anni. Non è difficile immaginarli rivestiti di pannelli”.